Видео: Ляйсан Утяшева продемонстрировала экстремально высветленные волосы

, 16:47 Видео 147

Супруга Павла Воли продолжает менять свой имидж.

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Фото, видео : Instagram @liasanutiasheva

Ляйсан Утяшева поразила поклонников еще более радикальным осветлением волос. В новом образе бывшая гимнастка предстала на видео, которым она поделилась на своей странице в Instagram.

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В ролике Утяшева позирует в кожаной юбке и черном жакете со стразами на голое тело. Также Ляйсан предстает еще в одном образе — на ней базовая майка и темные брюки, акцентом в амплуа стал ярко-красный платок. Волосы спортсменки стали заметно светлее ее естественного оттенка, однако в восторг от ее нового имиджа пришли даже ее знаменитые подписчики.

«Какой цвет волос!» — восхитилась Виктория Дайнеко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что предыдущий образ Утяшевой показался пользователям неестественным — поклонники заподозрили гимнастку в ношении парика.

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