Змеи, крысы и растения на потолке. Что еще потребовали участники UPark Festival

В Киеве активно готовятся к международному рок-фестивалю UPark Festival, который должен пройти в столице Украины с 16 по 18 июля. И, как сообщает 24tv.ua, организаторы изо всех сил пытаются не только обеспечить зрителей ярким шоу, но и выполнить все капризы участников мероприятия, изложенные ими в райдерах.

Помимо обычных требований вроде мониторов для игровых приставок, массажа, Mercedes класса «люкс», деликатесов или безлимитных запасов фруктов, чипсов и газировки, некоторые музыканты прописали в условиях весьма странные желания.

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Так, участники американской группы Thirty Seconds to Mars попросили организаторов полностью исключить использования пластика и предоставить им надувные игрушки в количестве не менее 20 штук — на случай похода в бассейн. Кроме того, лидер группы должен перед концертом совершить обязательный ритуал, который включает в себя час молчания, час неподвижности и кратковременную задержку дыхания.

Но больше всех отличилась южноафриканская группа Die Antwoord, которая потребовала украсить гримерку огромными пушистыми игрушками и различными растениями. Причем разместить их нужно не только на предметах мебели и на стенах, но и на потолке. Музыкантам обязательно требуется змеи, ящерицы, крысы и лошадки, а также машина с мыльными пузырями и сандаловые благовония.

Ранее 5-tv.ru что содержится в обязательном райдере Аллы Пугачевой на время ее выступления в Минске, которое запланировано на ноябрь 2019 года.