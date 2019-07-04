«Подсадил на вискарик»: Клара Новикова рассказала о любви к крепким напиткам

Юмористка Клара Новикова призналась в привязанности к крепкому алкоголю. Как рассказала артистка, привычку ей привил коллега по цеху.
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В последние годы Новикова успешно играет драматические роли в театре. Однако насыщенная творческая жизнь пагубно сказывается на режиме питания звезды — в дни спектаклей она порой не успевает поесть, а после выступления перекусывает калорийными лакомствами.
Кроме того, пристрастилась звезда «Аншлага» и к алкогольным аперитивам после спектакля. Вместе с коллегой Леонидом Каневским они порой употребляют крепкие напитки — в небольших количествах.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Клара Новикова прокомментировала слухи об онкологии.