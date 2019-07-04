«Подсадил на вискарик»: Клара Новикова рассказала о любви к крепким напиткам

Юмористка Клара Новикова призналась в привязанности к крепкому алкоголю. Как рассказала артистка, привычку ей привил коллега по цеху.

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В последние годы Новикова успешно играет драматические роли в театре. Однако насыщенная творческая жизнь пагубно сказывается на режиме питания звезды — в дни спектаклей она порой не успевает поесть, а после выступления перекусывает калорийными лакомствами.

«До концерта, кроме кофе, ничего в рот не берешь, а потом выступишь и, конечно, что-нибудь сжуешь из вредного — зефир, например. У меня вообще такой организм: очень мало ем, но все равно поправляюсь», — цитирует Клару издание «Дни.ру».

Кроме того, пристрастилась звезда «Аншлага» и к алкогольным аперитивам после спектакля. Вместе с коллегой Леонидом Каневским они порой употребляют крепкие напитки — в небольших количествах.

«Ну, по рюмочке-то можно. Иногда себе позволяем, хотя другим не советуем. И потом, Леонид Семенович по-дружески подсадил не на коньяк, а на вискарик. Хотя летом предпочитаю белое вино», — поделилась актриса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Клара Новикова прокомментировала слухи об онкологии.