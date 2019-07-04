«Так хотел Белый дом»: В США объяснили ржавую технику ко Дню независимости

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Потрепанная военная техника появилась в центре Вашингтона рядом со сценой, на которой выступит Дональд Трамп.

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Фото, видео : РИА Новости / Михаил Тургиев

В США объяснили появление ржавых бронемашин на мероприятиях, посвященных Дню независимости, рядом с мемориалом Авраама Линкольна. В Пентагоне заявили, что не придают большого значения внешнему виду боевых машин. Кроме того, в ведомстве настаивают на том, что именно эти машины для праздника затребовал Белый дом.

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«Так было решено представить эти машины. Их почистили перед тем, как привезти на Национальную аллею», — цитируют представителей Пентагона РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что американские военные привезли две бронемашины «Брэдли» к сцене рядом с памятником Аврааму Линкольну, которая была установлена для празднования Дня независимости США. С этой сцены свою торжественную речь произнесет Дональд Трамп — ожидается, что она будет посвящена военной мощи страны. Однако на военной технике, которая выстроена у сцены, сняты пушки, облупилась краска и виднеются следы ржавчины.

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