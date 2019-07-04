У кота из «Шрека» появился конкурент! Сергей Лазарев выложил трогательное фото сына

, 12:38 Фото 533

Поклонники пришли в восторг от умилительного снимка звезды.

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Фото, видео : Instagram @lazarevsergey

Известный российский певец Сергей Лазарев поделился с подписчиками в Instagram трогательным снимком сына Никиты. На фотографии мальчик сделал такой же взгляд, как у кота из мультфильма «Шрек».

«У Котика из „Шрека“ появился Конкурент! Ох, уж эти глаза, обожаю! Этим глазам можно Все!», — подписал фото сынишки артист.

Instagram @lazarevsergey

Неравнодушны к «котику Шреку» из знаменитостей оказались Екатерина Варнава, Влад Топалов и Екатерина Скулкина, которые отметились в комментариях.

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Поклонники Лазарева также пришли в восторг от умилительной фотографии и сделали множество комплиментов Никите:

«Глазки как у папы! Эффект один! В них просто тонешь раз и навсегда!»

«Такой сладкий котенок! Сергей, у вас невероятно красивый сынок! Доброе утро и хорошего дня!»

«Сережа, он уже давно переплюнул этого кота, еще когда родился на свет. Когда вырастет, будет разбивать женские сердца. Вот что значит сын Сергея Лазарева».

Почти за четыре часа снимок сына певца набрал более 100 тысячи лайков.

Появление Никиты Сергей Лазарев скрывал почти два года. Он объяснил, что хотел оградить ребенка от чрезмерного внимания, однако когда об этом стало известно общественности, стал публиковать снимки ребенка в соцсети.

Ранее Сергей Лазарев рассказал про «свидание вслепую», на котором встретил любовь.

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