У кота из «Шрека» появился конкурент! Сергей Лазарев выложил трогательное фото сына

Известный российский певец Сергей Лазарев поделился с подписчиками в Instagram трогательным снимком сына Никиты. На фотографии мальчик сделал такой же взгляд, как у кота из мультфильма «Шрек».

«У Котика из „Шрека“ появился Конкурент! Ох, уж эти глаза, обожаю! Этим глазам можно Все!», — подписал фото сынишки артист.

Instagram @lazarevsergey