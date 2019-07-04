Убийца старейшей работницы Мариинки найден мертвым в здании суда в Петербурге

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Спустя несколько часов после оглашения приговора мужчина покончил с собой в конвойном помещении.

Фото : Пресс-служба Мариинского театра

В городском суде Петербурга найдено тело уроженца Армении Сеника Нарояна, признанного в среду, 3 июля, виновным в убийстве старейшей работницы Мариинского театра. 35-летний мужчина свел счеты с жизнью в конвойном помещении спустя несколько часов после оглашения приговора, пишет KP.RU.

93-летняя Нина Мацина, жительница блокадного Ленинграда была убита в ноябре 2017 года в своей квартире на Варшавской улице. Заказчиком преступления стала ее сиделка — сотрудница благотворительного фонда 42-летня Галина Гусейнова, которая и обратилась к Нарояну и его знакомому.

Женщина впустила в квартиру этих двух граждан Армении, которые и задушили Мацину. Их «добычей» стала фотография с автографом Федора Шаляпина, а также банковская карта, на которой было 130 тысяч рублей. Впрочем, воспользоваться денежными средствами преступники не успели.

Известно, что выступая перед судом с последним словом, Нароян заявил, что если ему вынесут обвинительный приговор, то он просит его расстрелять.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ходе следствия над Гусейновой и ее подельниками.

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