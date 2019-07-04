Иван Краско рассказал о страшной и нелепой смерти своей матери

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Актер с десятимесячного возраста воспитывался бабушкой.

Фото : РИА Новости / Алексей Даничев

Актер Иван Краско рассказал, что с самого раннего детства его воспитанием занималась бабушка. Мать артиста погибла, когда ему было всего 10 месяцев. Глава семейства ушел из жизни, когда Ивану было пять лет — отец много выпивал. Об этом сообщает Тeleprogramma.pro.

Смерть матери Иван Краско считает ужасной и нелепой трагедией. По словам актера, женщину укусила обычная муха. Однако после этого у нее началось заражение крови. Медики предлагали матери Краско ампутировать руку, но она была категорически против.

«Говорила, что кроме меня у нее еще трое сыновей. В итоге умерла», — рассказывает артист.

Отец актера тоже прожил недолго. Он скончался от проблем с алкоголем, оставив пятилетнего Ивана сиротой на попечении бабушки. Она и вырастила знаменитого артиста и его братьев. Актер глубоко признателен ей за свое правильное воспитание.

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«Она удивительная женщина. Приучила нас всех с детства к трудолюбию. Никто из нас никогда не врал. Мы всегда говорили правду. Этому тоже она нас научила», — поделился Краско.

Изначально Иван Краско учился в Балтийском высшем военно-морском училище. Там его преподаватели утверждали, что Ивану Краско нечего делать на флоте и его ждет театр. Позже пророчества старших сбылись — известный актер поступил в Ленинградский театральный институт имени Островского.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иван Краско прокомментировал слухи о проблемах с жильем.

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