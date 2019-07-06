«Вселенная»: Сергей Зверев почтил память Кобзона трогательным клипом

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Именитый стилист записал «дуэт» с покойным певцом.

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Фото, видео : ТАСС / Валерий Шарифулин, Instagram @zverevsuperstar

Сергей Зверев поделился с подписчиками трогательным видео — артист выпустил клип в память об Иосифе Кобзоне. Фрагмент ролика появился на странице Зверева в Instagram. Полную версию можно посмотреть на его You-Tube.

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В клипе на песню «Вселенная» собраны архивные видеозаписи из жизни Кобзона, также есть фрагменты из совместной со Зверевым работы в студии звукозаписи. Как пояснил звездный стилист, клип был создан «с благословения» вдовы певца — Нелли Кобзон.

«Памяти Иосифа Давыдовича Кобзона посвящается», — добавил Сергей Зверев.

Instagram @zverevsuperstar

В комментариях подписчики артиста выразили ему благодарность за теплые воспоминания о великом Кобзоне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что вдова Кобзона рассказала его ученикам о своей радости.

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