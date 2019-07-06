Время не властно: 83-летняя Светлана Дружинина восхитила подписчиков красотой

Народная артистка РФ Светлана Дружинина сейчас активно работает над съемками новых «Гардемаринов». Фильм российские зрители смогут увидеть уже в следующем году. Новостями режиссер активно делится в социальных сетях.
Недавно актриса опубликовала снимок в Instagram, который сразил подписчиков. Она показала кадр из фотосъемки, автором которой стал знаменитый Дамир Жукенов.
На фотографии Светлана Дружинина, как всегда, необычайно элегантна. Поклонники сделали ей множество комплиментов:
«Невероятная элегантность, вне возраста и времен!»
«Шикарная женщина! Браво!»
«Вы невероятная, восхитительная, на вас приятно смотреть. Вы не потеряли свою красоту природную».
«Красивая женщина на века», — написали восхищенные красотой Дружининой фанаты.
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Светлана Дружинина окончила хореографическое училище Государственного академического Большого театра, а также актерский и режиссерский факультеты ВГИКА. В 1961 году ей принес популярность фильм «Девчата». Дружинина сняла десятки картин, среди которых «Гардемарины, вперед!», «Тайны дворцовых переворотов», «Принцесса цирка» и другие.
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