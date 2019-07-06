Время не властно: 83-летняя Светлана Дружинина восхитила подписчиков красотой

Народная артистка РФ Светлана Дружинина сейчас активно работает над съемками новых «Гардемаринов». Фильм российские зрители смогут увидеть уже в следующем году. Новостями режиссер активно делится в социальных сетях.

Недавно актриса опубликовала снимок в Instagram, который сразил подписчиков. Она показала кадр из фотосъемки, автором которой стал знаменитый Дамир Жукенов.

«Спасибо всем за добрые слова, они невероятно вдохновляют. Съемки гардемаринов в разгаре! В 2020 году картина выйдет на экран!» — подписала снимок артистка.

Instagram @sdruzhinina_official