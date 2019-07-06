Фото: Актриса Виктория Исакова намекнула на уход в декретный отпуск

, 21:33 Фото 287

42-летняя артистка опубликовала в Instagram загадочный пост.

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Фото, видео : ТАСС / Zuma, Instagram @v_isakova

Известная российская актриса Виктория Исакова намекнула на то, что скоро возможно отправится в декретный отпуск. По крайней мере так посчитали ее подписчики в Instagram. Поводом послужила неоднозначная публикация 42-летней артистки в соцсети.

«Ближе» прощается с вами до января 2020 года по «неизвестным» обстоятельствам», — написала Виктория Исакова под опубликованной фотографией.

Instagram @v_isakova

На фотографии актриса со своими коллегами по театру Евгением Стычкиным, Максимом Виторганом и Агнией Кузнецовой предстали перед публикой в неожиданном образе. У каждого их них заметен сильно округлившийся живот. Таким образом актеры сообщили об окончании выступлений в спектакле «Ближе».

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На своей страничке в Instagram Стычкин пошутил, что, закрывая сезон, артисты вынашивают новые идеи. А Максим Виторган написал: «Теперь до января, потому что потому». Несомненно, артисты использовали накладные животы, однако фанаты Виктории Исаковой решили, что актриса действительно может находиться в интересном положении.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что поклонники отругали Настю Каменских за плоский живот.

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