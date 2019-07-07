«Она Диму любила»: Лолита рассказала, как на развод отреагировала ее мать

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Певица призналась, что родительница просит ее не волноваться.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Instagram @lolitamilyavskaya

Новость о разводе эстрадной певицы Лолиты и фитнес-тренера Дмитрия Иванова вызвала общественный резонанс. Многие поклонники не могли поверить, что браку, который просуществовал девять лет, все-таки суждено распасться.

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Пока одни пытались в соцсетях поддержать любимую артистку, другие — осыпали ее вопросами. Большинство фолловеров интересовалось причинами размолвки, однако другая часть спрашивала, прежде всего, о психологическом состоянии знаменитости. На некоторые комментарии Милявская ответила лично.

Так, одна из подписчиц хотела узнать, как на новость о разводе отреагировала мать Лолиты — Алла Горелик.

«Как все мамы просит не нервничать. Она Диму любила», — написала исполнительница.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лолита прокомментировала слухи о молодой любовнице мужа. 

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