«Мы заплакали»: Карен Шахназаров встретился с родной дочерью спустя 20 лет

Советский и российский режиссер Карен Шахназаров, который снял такие фильмы как «Белый тигр», «Американская дочь», «Анна Каренина. История Вронского» был женат трижды. Несмотря на то, что у звезды кинематографа трое детей, одного ребенка – дочь Анну – он не видел с детства. Мать тайно увезла девочку в США, и с тех пор они не общались.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 июля

Трогательная встреча с наследницей у режиссера произошла только спустя 20 лет после разлуки, пишет Starhit. На тот момент Шахназаров был с рабочим визитом в Нью-Йорке, и ему позвонила девушка, которая представилась как Анна. Карен был безумно рад этому разговору и спустя некоторое время после беседы увидел свою дочь. Перед ним появилась повзрослевшая красавица, в которой отец сразу же узнал свою малышку.

«Анна симпатичная, успешная и яркая девушка. Все было как в сериалах – мы заплакали. После этого много говорили и выпили вина», — вспомнил Шахназаров.

Гороскоп на 7 июля: Скорпионы, не тратьте деньги впустую!

К счастью, это был не последний раз, когда режиссер встретился с Анной. Спустя некоторое время она прилетела в Москву, где познакомилась со своими сводными братьями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вадима Галыгина поздравляют с рождением третьего ребенка.