Момент взрыва газа в жилом доме в центре Петербурга попал на видео

, 12:04 Эксклюзивное видео 477

ЧП произошло рано утром 7 июля в Адмиралтейском районе Северной столицы.

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Фото, видео : ТАСС / Александр Демьянчук, Пятый канал

Момент взрыва газа в жилом доме в центре Петербурга попал в поле зрения камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как из окон первого этажа поднимается облако пыли и осколков. У припаркованных автомобилей из-за взрывной волны срабатывает сигнализация.

По свидетельствам очевидцев в социальных сетях, 22-летний пострадавший музыкант эту квартиру снимал. По некоторым данным, молодого человека отчислили из консерватории и у него не было денег, чтобы продолжать платить за жилье. Предположительно он намеревался свести счеты с жизнью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв газа произошел в жилом доме в центре Петербурга. В результате ЧП пострадал молодой мужчина и погиб бездомный котенок.

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