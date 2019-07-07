Момент взрыва газа в жилом доме в центре Петербурга попал на видео

Момент взрыва газа в жилом доме в центре Петербурга попал в поле зрения камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как из окон первого этажа поднимается облако пыли и осколков. У припаркованных автомобилей из-за взрывной волны срабатывает сигнализация.

По свидетельствам очевидцев в социальных сетях, 22-летний пострадавший музыкант эту квартиру снимал. По некоторым данным, молодого человека отчислили из консерватории и у него не было денег, чтобы продолжать платить за жилье. Предположительно он намеревался свести счеты с жизнью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв газа произошел в жилом доме в центре Петербурга. В результате ЧП пострадал молодой мужчина и погиб бездомный котенок.