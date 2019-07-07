Сестра Влада Топалова заявила, что ждет ребенка

Сестра певца Влада Топалова Алина поделилась в Instagram впечатлениями от свадьбы Регины Тодоренко и ее брата. Торжество состоялось 3 июля, организатором выступила Алина. Зарегистрировали брак телеведущая и певец еще в прошлом году, но из-за беременности и родов Регины свадьбу сыграли только сейчас.
Топалова назвала событие бомбическим проектом и сказала, что после такого грандиозного мероприятия ощущает мини-депрессию. Также девушка поблагодарила всех, кто принимал участие в подготовке торжества:
А в самом конце девушка неожиданно заявила, что уходит в декрет и открывает новую главу своей жизни.
Подписчики обрадовались такой новости и стали поздравлять Алину с этим важным событием в жизни:
«Пусть новый этап вашей жизни будет еще более воодушевляющим. чтобы „мини-депрессия“ закончилась сразу, как только началась»;
«Прекрасная новость про последнюю галочку. А теперь нужно побольше отдыхать и наслаждаться в ожидании»;
«Алиночка, поздравляю тебя с этим невероятным событием», — написали подписчики в комментариях.
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Ранее Регина Тодоренко показала, как переживала перед свадьбой.