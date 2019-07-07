Сестра Влада Топалова заявила, что ждет ребенка

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Для подписчиков новость оказалась полной неожиданностью.

Фото : Instagram @alina_topalova

Сестра певца Влада Топалова Алина поделилась в Instagram впечатлениями от свадьбы Регины Тодоренко и ее брата. Торжество состоялось 3 июля, организатором выступила Алина. Зарегистрировали брак телеведущая и певец еще в прошлом году, но из-за беременности и родов Регины свадьбу сыграли только сейчас.

Топалова назвала событие бомбическим проектом и сказала, что после такого грандиозного мероприятия ощущает мини-депрессию. Также девушка поблагодарила всех, кто принимал участие в подготовке торжества:

«Спасибо армии людей, которые претворили мечту этих двоих влюбленных в жизнь таким невероятным образом», — написала Алина Топалова.

А в самом конце девушка неожиданно заявила, что уходит в декрет и открывает новую главу своей жизни.

Instagram @alina_topalova

Подписчики обрадовались такой новости и стали поздравлять Алину с этим важным событием в жизни:

«Пусть новый этап вашей жизни будет еще более воодушевляющим. чтобы „мини-депрессия“ закончилась сразу, как только началась»;

«Прекрасная новость про последнюю галочку. А теперь нужно побольше отдыхать и наслаждаться в ожидании»;

«Алиночка, поздравляю тебя с этим невероятным событием», — написали подписчики в комментариях.

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Ранее Регина Тодоренко показала, как переживала перед свадьбой.

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