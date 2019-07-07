Сестра Влада Топалова заявила, что ждет ребенка

Сестра певца Влада Топалова Алина поделилась в Instagram впечатлениями от свадьбы Регины Тодоренко и ее брата. Торжество состоялось 3 июля, организатором выступила Алина. Зарегистрировали брак телеведущая и певец еще в прошлом году, но из-за беременности и родов Регины свадьбу сыграли только сейчас.

Топалова назвала событие бомбическим проектом и сказала, что после такого грандиозного мероприятия ощущает мини-депрессию. Также девушка поблагодарила всех, кто принимал участие в подготовке торжества:

«Спасибо армии людей, которые претворили мечту этих двоих влюбленных в жизнь таким невероятным образом», — написала Алина Топалова.

А в самом конце девушка неожиданно заявила, что уходит в декрет и открывает новую главу своей жизни.

Instagram @alina_topalova