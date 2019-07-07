Фото: Дима Билан испытал умиротворение, попав на Кудыкину гору

Дима Билан поделился в своем Instagram впечатлениями от поездки в Липецкую область. Певец принимал там участие в фестивале «Молоко» на Кудыкиной горе.

«Липецкая область #Кудыкинагора! А мне здесь нравится, тишина и даже дождь докрашивает эту картинку превращая в мое любимое умиротворение, флегматичное течение времени как будто!» — подписал Билан снимок.

Instagram @bilanofficial

На фото певец сидит у окна-витрины в деревянном домике, глядя на природу за окном.

«Дима, вы очень гармоничны».

«Что может быть лучше, чем природа, тишина и дождь? Ничего. Даже музыка надоела».

«Такой спокойный и красивый пейзаж, наверное, навивают воспоминания из детства! Приятные и теплые!»

«Дима, вам с вашим графиком такие моменты просто необходимы».

«Отдыхай, пока там тихо, а то потом припремся мы все», — пишут поклонники.

На видео в сторис Билан сетует, что в России мало подобных культовых мест, которые могли бы привлекать туристов.

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Кудыкина гора — семейный парк развлечений под открытым небом на берегу Дона. В нем есть деревянная древнерусская крепость, огромные скульптуры Быка и Троянского коня, а в загонах пасутся страусы, павлины ослы, бараны, лошади, олени, верблюды и даже кенгуру.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Дима Билан растрогал интернет-пользователей забавным роликом с мопсом, которого певец называет «хрюшоныш».