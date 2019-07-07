Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против «Северного потока — 2»

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Инициатором документа стал литовский парламентарий, а поправку внес американский конгрессмен.

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Фото, видео : DPA/TASS

Тема:
Северный поток — 2 142

Комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности принял резолюцию против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

В документе говорится, что эти проекты представляют из себя потенциальное средство политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств.

Характерно, что инициатором резолюции выступила парламентарий из Литвы Рута Милюте, а такую поправку в документ внес и вовсе американский конгрессмен Ли Зелдин.

«Мы думаем, что демократические институты не могут быть заложниками энергопоставок, связанных с „Северным потоком — 2“ и „Турецким потоком“. Я призываю всех коллег нас поддержать», — приводит слова Зелдина RT.

Все принимаемые резолюции в ходе проходящей в Люксембурге 28-й сессии ПА ОБСЕ будут включены в итоговую декларацию.

Ранее эксперт из Франции призвал Евросоюз поддержать «Северный поток — 2». По его мнению, прокладываемый Россией газопровод станет спасением для Европы, когда завершится транзит голубого топлива через Украину.

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