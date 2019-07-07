Комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности принял резолюцию против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».
В документе говорится, что эти проекты представляют из себя
Характерно, что инициатором резолюции выступила парламентарий из Литвы Рута Милюте, а такую поправку в документ внес и вовсе американский конгрессмен Ли Зелдин.
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Все принимаемые резолюции в ходе проходящей в Люксембурге 28-й сессии ПА ОБСЕ будут включены в итоговую декларацию.
Ранее эксперт из Франции призвал Евросоюз поддержать «Северный поток — 2». По его мнению, прокладываемый Россией газопровод станет спасением для Европы, когда завершится транзит голубого топлива через Украину.