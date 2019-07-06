Эксперт из Франции призвал ЕС поддержать «Северный поток — 2»

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По мнению французского эксперта, прокладываемый Россией газопровод станет спасением для Европы, когда завершится транзит голубого топлива через Украину.

Фото : ТАСС / Александр Демьянчук

Тема:
Северный поток — 2 140

Французский эксперт призвал Евросоюз поддержать строительство «Северного потока — 2». Слова Себастьяна Кошара, занимавшего ранее высокий пост в Генеральной дирекции казначейства Франции, приводит местное издание L’Opinion.

По мнению Кошара, газовая магистраль имеет существенные преимущества. В том числе «Северный поток — 2» станет альтернативным источником ресурса в случае, если Россия и Украина так и не смогут договориться о транзите российского газа через Незалежную.

«В отсутствие разумного экономического соглашения — то есть такого, которое гарантирует транзит через Украину большого объема газа по приемлемой для России цене, мы идем прямой дорогой к газовому кризису этой зимой», — объясняет эксперт перспективы в случае такого развития ситуации.

При этом французский специалист считает, что ситуация, в которой Москва и Киев так и не смогут прийти к компромиссу, весьма вероятна. Некоторые надежды Кошар возлагает на нового украинского лидера — Владимира Зеленского. Страны ЕС он также призывает к тому, чтобы «подтолкнуть» нового президента к изменению тона в диалоге с РФ по газовому вопросу.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что оператор «Северного потока — 2» отозвал заявку на один маршрут в Дании.

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