Французский эксперт призвал Евросоюз поддержать строительство «Северного потока — 2». Слова Себастьяна Кошара, занимавшего ранее высокий пост в Генеральной дирекции казначейства Франции, приводит местное издание L’Opinion.

По мнению Кошара, газовая магистраль имеет существенные преимущества. В том числе «Северный поток — 2» станет альтернативным источником ресурса в случае, если Россия и Украина так и не смогут договориться о транзите российского газа через Незалежную.

«В отсутствие разумного экономического соглашения — то есть такого, которое гарантирует транзит через Украину большого объема газа по приемлемой для России цене, мы идем прямой дорогой к газовому кризису этой зимой», — объясняет эксперт перспективы в случае такого развития ситуации.

При этом французский специалист считает, что ситуация, в которой Москва и Киев так и не смогут прийти к компромиссу, весьма вероятна. Некоторые надежды Кошар возлагает на нового украинского лидера — Владимира Зеленского. Страны ЕС он также призывает к тому, чтобы «подтолкнуть» нового президента к изменению тона в диалоге с РФ по газовому вопросу.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что оператор «Северного потока — 2» отозвал заявку на один маршрут в Дании.