Град обрушился на российские регионы — видео

, 6:46 Эфирная новость 126

Под «обстрелом» оказались Нижегородская и Омская области, а также Башкирия.

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Фото, видео : ТАСС / Zuma, Пятый канал

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Погода 3860

Погода испытывает на прочность российские регионы. Летний снег сегодня выпал в Нижнем Новгороде. Местные жители выкладывают в соцсетях фото и видео необычного явления природы. Впрочем, синоптики заявили, что это все-таки более привычный для сезона град. Правда в форме снежинок. Ледяные осадки обрушились также на Уфу и на Омск. Град, размером с теннисные мячи побил урожай у фермеров и дачников.

«Это просто ужас», — комментирует происходящее один из очевидцев.

А вот жители Тамбовской области, похоже, напрасно испугались смерча. В соцсетях появились фотографии белых облаков, похожих на воронку. Однако это оказался лишь грозовой фронт. Но и он принес ливень, град и сильный ветер, который повалил десятки деревьев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о последствиях сильного паводка в Иркутской области.

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