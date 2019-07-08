Немецкий министр рассказал о важности «Северного потока — 2»

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По словам Петера Альтмайера, проект нового газопровода сокращает маршрут поставки и заметно удешевляет топливо.

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Фото, видео : nord-stream2, ТАСС/ Бобылев Сергей

Тема:
Северный поток — 2 143

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер отметил важность проекта «Северный поток — 2», так как строительство газопровода сокращает маршрут поставки голубого топлива и заметно его удешевляет, сообщает «Экономика сегодня».

«Поскольку в последующие годы наша потребность в газе существенно вырастет, нужно сократить маршруты поставки и создавать новые структуры поставки. С выходом из угольного и атомного потоков мы будем полагаться на большее количество газовых электростанций в течение переходного периода», — сказал Петер Альтмайер.

По словам министра, «Северный поток — 2» даст возможность Германии сэкономить на покупке газа. При этом Петер Альтмайер подчеркнул, что страна не будет находиться в зависимом положении от России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против «Северного потока — 2».

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