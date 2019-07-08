Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер отметил важность проекта «Северный поток — 2», так как строительство газопровода сокращает маршрут поставки голубого топлива и заметно его удешевляет, сообщает «Экономика сегодня».
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По словам министра, «Северный поток — 2» даст возможность Германии сэкономить на покупке газа. При этом Петер Альтмайер подчеркнул, что страна не будет находиться в зависимом положении от России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против «Северного потока — 2».