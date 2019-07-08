Москва ждет реакции международного сообщества на выходку «Рустави-2»

Министерство иностранных дел РФ категорически осудило выходку ведущего грузинского телеканала «Рустави-2». В распространенном в понедельник, 8 июля, официальном заявлении МИД выпады журналиста в адрес российского руководства названы «неприемлемыми» и «беспрецедентными по своей низости». Москва ждет «адекватной реакции» со стороны международного сообщества.
При этом в МИД отметили, что в отличие от нападения на российскую парламентскую делегацию 20 июня, на этот раз власти Грузии и общественность «нашли в себе силы отмежеваться от провокаторов» и осудили их поведение.
Ранее 5-tv.ru сообщал о приостановке с понедельника, 8 июля, пассажирского авиасообщения между Россией и Грузией.