Мама Жанны Фриске рассказала о последних днях дочери

, 23:37 62

Певица знала о страшном диагнозе, но никогда не заговаривала о смерти. Близкие до конца верили — артистка победит болезнь.

Фото : Instagram @friskefan

Мама Жанны Фриске — Ольга Копылова — заявила, что страшный диагноз дочери стал трагедией для всех близких. По ее словам, перед тем, как певица скончалась, всю неделю лил дождь. Сама Жанна перед смертью на некоторое время почувствовала себя лучше. Об этом сообщает МК.RU.

Жанны Фриске не стало четыре с половиной года назад. В понедельник, 8 июля, звезде могло исполниться 45 лет. После рождения сына Платона в 2013 году певица начала жаловаться на сильные головные боли. В больнице, проведя обследование, врачи объявили — у Жанны рак мозга. На протяжении двух лет звезда боролась со страшным диагнозом. Все это время рядом с ней находилась мама.

Ольга Копылова утверждает, что ни на секунду не предполагала, что болезнь возьмет верх над сильной дочкой. После усиленной терапии против раковой опухоли весной 2014 года Жанна Фриске почувствовала себя лучше. Она гуляла с сыном на улице и никому не показывала, что ей безумно тяжело. Никогда певица не заговаривала о собственном уходе из жизни.

Однако за несколько дней до кончины у Жанны Фриске появился жар. Мать все время находилась поблизости. Все это время на улице лил сильный дождь. И вот, неожиданно, когда мать покинула дочь на несколько минут и ушла в другую комнату, певица скончалась. Родственники и друзья звезды считают ливень знаком — даже небеса плачут об их Жанне.

Сейчас мама Жанны Фриске и близкие родственники звезды находятся в плохих отношениях с Дмитрием Шепелевым — отцом Платона. Семейство поссорилось из-за денег сразу после смерти артистки. Телеведущий занимается воспитанием сына самостоятельно. При этом всячески препятствует общению бабушки и дедушки с внуком.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Платон был для Жанны Фриске стимулом бороться с болезнью.

Читайте также

+15° Днём +20°
Ночью +9°
63.87
0.29 71.71
0.05
Гороскоп на 8 июля: Раки, выбрасывайте хлам!

Последние новости

23:59
«Огонь!»: Смелое фото Полины Фаворской восхитило фанатов
23:52
Вице-премьера Незалежной по евроинтеграции отвергли на саммите Украина — ЕС
23:37
Мама Жанны Фриске рассказала о последних днях дочери
23:28
«Все достали меня»: Иван Краско собрался в монастырь
23:19
Видео: Фанаты осудили Наташу Королеву без макияжа и в растянутой толстовке
23:11
Любителям спиртного предлагают давать отсрочку при получении водительских прав

Сейчас читают

Видео: Михалкова в бикини на яхте сразила фанатов фигурой
«Маленькие Галустяшки» — Михаил Галустян показал повзрослевших дочек
«Меня послал муж»: Лолита назвала причину разрыва с пятым супругом

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге