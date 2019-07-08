Мама Жанны Фриске рассказала о последних днях дочери

Мама Жанны Фриске — Ольга Копылова — заявила, что страшный диагноз дочери стал трагедией для всех близких. По ее словам, перед тем, как певица скончалась, всю неделю лил дождь. Сама Жанна перед смертью на некоторое время почувствовала себя лучше. Об этом сообщает МК.RU.

Жанны Фриске не стало четыре с половиной года назад. В понедельник, 8 июля, звезде могло исполниться 45 лет. После рождения сына Платона в 2013 году певица начала жаловаться на сильные головные боли. В больнице, проведя обследование, врачи объявили — у Жанны рак мозга. На протяжении двух лет звезда боролась со страшным диагнозом. Все это время рядом с ней находилась мама.

Ольга Копылова утверждает, что ни на секунду не предполагала, что болезнь возьмет верх над сильной дочкой. После усиленной терапии против раковой опухоли весной 2014 года Жанна Фриске почувствовала себя лучше. Она гуляла с сыном на улице и никому не показывала, что ей безумно тяжело. Никогда певица не заговаривала о собственном уходе из жизни.

Однако за несколько дней до кончины у Жанны Фриске появился жар. Мать все время находилась поблизости. Все это время на улице лил сильный дождь. И вот, неожиданно, когда мать покинула дочь на несколько минут и ушла в другую комнату, певица скончалась. Родственники и друзья звезды считают ливень знаком — даже небеса плачут об их Жанне.

Сейчас мама Жанны Фриске и близкие родственники звезды находятся в плохих отношениях с Дмитрием Шепелевым — отцом Платона. Семейство поссорилось из-за денег сразу после смерти артистки. Телеведущий занимается воспитанием сына самостоятельно. При этом всячески препятствует общению бабушки и дедушки с внуком.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Платон был для Жанны Фриске стимулом бороться с болезнью.