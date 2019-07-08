«Женщины слабее умом»: Протоиерей РПЦ о способностях двух полов

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Глава патриаршей комиссии Димитрий Смирнов рассказал о главных отличиях мужчин и женщин.

Фото : www.globallookpress.com

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов отличился резким выпадом в адрес женщин, передает «Интерфакс».

В эфире радио «Радонеж» отец заявил, что мужчины умнее представительниц слабого пола.

«Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость», — отметил Смирнов.

Протоиерей добавил, что для женщины более характерны терпение и самоотверженность.

«Не сравнить ту заботу, которую женщина оказывает детям, с тем, что мужчина выносит. За каждым женским деланием стоит подвиг (…) как раз то, чего и ждет Господь от каждого человека — во-первых, от мужчин, естественно, но они увиливают», — сказал представитель РПЦ.

Тем временем зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил ТАСС, что высказывание Смирнова является «частным мнением», а церковь не ставить перед собой задачу определения различий в степени ума мужчин и женщин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции РПЦ на новый клип группы «Ленинград».

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