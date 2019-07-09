Куда исчезли 20 миллионов, в краже которых подозревается кассирша из Башкирии

Средства из башкирского банка в размере более 20 миллионов рублей, в краже которых подозревается кассирша Луиза Хайруллина, могли быть потрачены супругом женщины, сообщает РИА Новости. Предположительно, мужчина проиграл все деньги в азартные игры.

По информации агентства, теперь он собирается ехать в Москву, куда его пригласил один из телеканалов, и при помощи журналистов просить россиян собрать потраченные более 20 миллионов.

«Он не хочет, чтобы его жена оказалась за решеткой», — цитирует издание супруга Хайруллиной.

По данным следствия, сотрудница банка исчезла с деньгами в конце мая. На такой поступок женщину могли подтолкнуть долги мужа. Несколько дней назад Луиза Хайруллина вместе с семьей была обнаружена в одной из съемных квартир Казани.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сейчас кассирша задержана.