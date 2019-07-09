14-летний подросток за рулем авто едва не погиб в ДТП на Сахалине

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Инцидент произошел ночью во вторник, 9 июля. Помимо несовершеннолетнего водителя, в машине находились четверо его сверстников.

Фото : www.globallookpress.com

Серьезное ДТП произошло в Поронайском районе Сахалинской области ночью во вторник, 9 июля. В районе первого километра трассы Поронайск — остров Северный перевернулась машина Toyota Premio. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением, совершил съезд в левый по ходу движения кювет, после чего автомобиль опрокинулся.

Как сообщает Sahalin.info, за рулем машины находился 14-летний ребенок. В салоне автомобиля были 12-летний, 15-летний, 17-летняя и 19-летняя пассажиры — в результате аварии они получили травмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобиль влетел в жилой дом в Санкт-Петербурге. Авария произошла после полуночи во вторник, 9 июля, на перекрестке Среднего проспекта и 1-й линии Васильевского острова.

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