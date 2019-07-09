Впечатляющие снимки распространило министерство лесного хозяйства Кировской области. Обрушившийся на регион в конце июня смерч там выкосил десять километров густого леса.

На кадрах с квадрокоптера — обширная полоса поваленных деревьев. По приблизительным подсчетам экспертов, скорость ветра в этом районе достигала 93-х метров в секунду. А ширина ураганного коридора растянулась на 600 километров. Возле населенных пунктов смерч тогда уже ослаб. Сообщения о повреждениях поступили только из одного поселка. Ветер там переворачивал баки, срывал листы профнастила и раскидывал поленницы дров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об атаке стихии, обрушевшейся сразу на несколько российских регионов.