Дожди с ураганным ветром продолжают бушевать в российских регионах. Жители Ямала стали свидетелями настоящей бури. Она обрушилась сразу на несколько поселков. Ветер с ливнем сносил все на своем пути. С крыш домов сдувало кровлю. На сотни метров разносило куски металла и мусор. По счастливой случайности обошлось без пострадавших.

В Новосибирске солнечная погода за считанные минуты сменилась ливнем. Затопило несколько улиц, а в некоторых скверах и на детских площадках ветер повалил деревья. Дожди коснулись и Астраханской области. Потоки воды в первые минуты были настолько сильные, что резко упала видимость, водителям пришлось останавливаться. Коммунальщики пытаются устранить последствия непогоды до следующего ливня.

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А жителям Ессентуков пришлось спасаться от крупного града. Он обрушился на город посреди бела дня. В пригороде от стихии пострадали дачные участки. Садоводы подсчитывают ущерб от непогоды.

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