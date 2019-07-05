Ливень, град и ураган — погода продолжает испытывать регионы России

, 8:59 Эфирная новость 38

Прогнозы синоптиков пока неутешительны. Ряд регионов ждут повторные атаки стихии.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Погода 3858

Дожди с ураганным ветром продолжают бушевать в российских регионах. Жители Ямала стали свидетелями настоящей бури. Она обрушилась сразу на несколько поселков. Ветер с ливнем сносил все на своем пути. С крыш домов сдувало кровлю. На сотни метров разносило куски металла и мусор. По счастливой случайности обошлось без пострадавших.

В Новосибирске солнечная погода за считанные минуты сменилась ливнем. Затопило несколько улиц, а в некоторых скверах и на детских площадках ветер повалил деревья. Дожди коснулись и Астраханской области. Потоки воды в первые минуты были настолько сильные, что резко упала видимость, водителям пришлось останавливаться. Коммунальщики пытаются устранить последствия непогоды до следующего ливня.

Гороскоп на 5 июля: Тельцы, вас ждет богатство!

А жителям Ессентуков пришлось спасаться от крупного града. Он обрушился на город посреди бела дня. В пригороде от стихии пострадали дачные участки. Садоводы подсчитывают ущерб от непогоды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, когда возможно в Европейскую часть России вернется теплая летняя погода.

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