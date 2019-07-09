Минпросвещения организовало исследование о влиянии гаджетов на физиологию детей

Министерство просвещения России организовало исследование о влиянии гаджетов на физиологию детей, сообщает РИА Новости. По данным агентства, работу проведут специалисты Института возрастной физиологии РАО. Предполагается, что говорить о ее первых результатах можно будет в 2022 году.

«С внедрением цифровых технологий в образовательный процесс мы хотим понимать, как цифровая среда воздействует на детскую психику и поведение, опираясь на научные исследования», — цитирует агентство представителя Минпросвещения.

В Роспотребнадзоре со своей стороны заявили, что в течение месяца ведомство подготовит предложения по запрету мобильных телефонов в школах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за ограничение мобильников в школах выступила и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.