Видео: Погода нанесла мощный «гидроудар» по Петербургу

Два выражения сегодня популярны в Петербурге — «Северная Венеция» и «гидроудар». Очередной летний ливень напомнил о планах Петра I вместо улиц прорыть каналы, не рассчитанные на автомобили, которые в воде по пояс — глохнут.

Подтопило 9 июля те же улицы, что и на минувшей неделе, а значит или действительно изменился климат Петербурга и ливни стали тропическими, как настаивает местный водоканал, или ливневая система города-миллионника забита.

Корреспондент МИЦ «Известия» Ян Воскресенкий оценил масштабы бедствия. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как из-за обильных осадков в Петербурге на дорогах образовались глубокие лужи, также возникли проблемы и с работой метро. В Мурино затопило вестибюль станции «Девяткино».