Видео: Погода нанесла мощный «гидроудар» по Петербургу

, 23:08 Эфирная новость 100

Во вторник, 9 июля, город на Неве в очередной раз оправдал свое неофициальное название «Северная Венеция». Сразу несколько микрорайонов буквально ушли под воду.

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Фото, видео : ВКонтакте @sheroshenko_vlad, Пятый канал

Тема:
Погода 3868

Два выражения сегодня популярны в Петербурге — «Северная Венеция» и «гидроудар». Очередной летний ливень напомнил о планах Петра I вместо улиц прорыть каналы, не рассчитанные на автомобили, которые в воде по пояс — глохнут.

Подтопило 9 июля те же улицы, что и на минувшей неделе, а значит или действительно изменился климат Петербурга и ливни стали тропическими, как настаивает местный водоканал, или ливневая система города-миллионника забита.

Корреспондент МИЦ «Известия» Ян Воскресенкий оценил масштабы бедствия. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как из-за обильных осадков в Петербурге на дорогах образовались глубокие лужи, также возникли проблемы и с работой метро. В Мурино затопило вестибюль станции «Девяткино».

Тема:
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