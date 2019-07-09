Суд оставил под арестом фигуранта дела Baring Vostok Филиппа Дельпаля

Басманный суд Москвы во вторник, 9 июля, продлил до 13 октября срок содержания под стражей директору финансового департамента инвестиционного фонда Baring Vostok Филиппу Дельпалю, сообщает News.ru.

Топ-менеджер проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу о мошенничестве на два с половиной миллиарда рублей.

« Удовлетворить ходатайство следствия и продлить Дельпалю меру пресечения в виде ареста до 13 октября », — огласила решение судья Юлия Сафина.

Стоит отметить, что адвокат Филиппа Дельпаля просил суд оставить без удовлетворения ходатайство следствия и избрать в виде меры пресечения обвиняемому домашний арест или залог в пять миллионов рублей.

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