Майкл Калви сожалеет, что не попадет на ПМЭФ-2019

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви выразил сожаление, что не попадет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), где он зарегистрирован как участник. Об этом сообщил адвокат Калви в беседе c РИА Новости. Инвестор сейчас находится под домашним арестом. Следствие не дало ответ на просьбу адвоката инвестора отпустить его подзащитного на ПМЭФ-2019.

Майкл Калви обвиняется в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Также в феврале 2019 года задержали его бизнес-партнера и еще четверых подозреваемых, которые участвовали в мошеннической схеме. Они могут лишиться свободы на срок до десяти лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что несмотря на бойкот, главы крупнейших американских компаний приедут на ПМЭФ-2019.