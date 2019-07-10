Фото: Парижане обсуждают появление полураздетой Анджелины Джоли на балконе

Парижане делятся в соцсетях впечатлениями от появления звезды Голливуда Анджелины Джоли на балконе в откровенном наряде, похожем на изящную сорочку, а также в банном халате и с тюрбаном на голове. Снимки рекламной фотосессии опубликовали в Instagram поклонники актрисы.

Сообщается, что Джоли прибыла в столицу Франции для участия в промокампании косметического бренда Guerlain. На парижских улицах она вынуждена была пробиваться сквозь толпы фанатов и постоянно раздавать автографы. В столице Франции Анджелину все время сопровождала ее крестная — актриса Жаклин Биссет.

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Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники Анджелины Джоли всполошились после того, как папарацци поймали актрису на входе в больницу в Лос-Анджелесе.