Несколько туристов пострадали от смерча в итальянской провинции Абруццо. Видеозапись инцидента выложил один их отдыхающих.

Вихрь налетел на пляж, где в тот момент находились сотни людей. На побережье началась настоящая паника. Порывами снесло зонтики и лежаки, в результате несколько отдыхающих получили травмы.

В последние дни Италию сотрясают природные катаклизмы. Накануне на север страны обрушился град. Он превратил улицы в ледяные реки и нанес серьезный урон фермерам.