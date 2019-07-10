Ураган в итальянском Абруццо посеял панику на пляже — видео

, 14:33 Эфирная новость 94

Видеозапись инцидента в сеть выложил один их туристов.

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Фото, видео : ТАСС/ZEUS, Пятый канал

Тема:
Погода 3872

Несколько туристов пострадали от смерча в итальянской провинции Абруццо. Видеозапись инцидента выложил один их отдыхающих.

Вихрь налетел на пляж, где в тот момент находились сотни людей. На побережье началась настоящая паника. Порывами снесло зонтики и лежаки, в результате несколько отдыхающих получили травмы.

В последние дни Италию сотрясают природные катаклизмы. Накануне на север страны обрушился град. Он превратил улицы в ледяные реки и нанес серьезный урон фермерам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смерче в Кировской области, который уничтожил лес на протяжении десяти километров. По приблизительным подсчетам экспертов, скорость ветра в этом районе достигала 93-х метров в секунду.

Тема:
Погода 3872
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