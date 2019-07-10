«Решила испариться»: Диана Арбенина рассказала, почему стремительно похудела

Известная российская певица Диана Арбенина, отметившая на днях 45-летний юбилей, призналась, что стало причиной резких изменений в ее внешности и стремительной потери веса. По словам лидера «Ночных снайперов», она похудела от стресса, вызванного сложной жизненной ситуацией.

«Слава Богу, что все за плечами. Но тогда я буквально начала таять, хотя не садилась ни на какие диеты. Друзья даже стали подкалывать: мол, решила испариться. А сама уже начала думать, что чем-то болею. А это был просто многомесячный стресс», — рассказала Арбенина в интервью сайту KP.RU.

Гороскоп на 10 июля: Близнецы, прыгайте в огонь самопознания!

Что касается смены прически, цвета волос и стиля одежды, то, по мнению Дианы, все это оказывает влияние и на творчество в том числе. Если следишь за собой, и музыка делается более качественной.

«Как ты живешь, так и работаешь, такой и выдаешь результат. Вот и все. Я раньше часто размышляла: „Что первично — бытие или сознание?“ Очень много лет думала — сознание. Нет, все же бытие. Именно бытие», — говорит Арбенина.

По ее словам, благодаря этой самодисциплине она стала писать песни лучше, чем 25 лет назад.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Диана Арбенина рассказала, как ей удалось побороть наркозависимость.