«Решила испариться»: Диана Арбенина рассказала, почему стремительно похудела

Известная российская певица Диана Арбенина, отметившая на днях 45-летний юбилей, призналась, что стало причиной резких изменений в ее внешности и стремительной потери веса. По словам лидера «Ночных снайперов», она похудела от стресса, вызванного сложной жизненной ситуацией.
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Что касается смены прически, цвета волос и стиля одежды, то, по мнению Дианы, все это оказывает влияние и на творчество в том числе. Если следишь за собой, и музыка делается более качественной.
По ее словам, благодаря этой самодисциплине она стала писать песни лучше, чем 25 лет назад.
Ранее, как писал 5-tv.ru, Диана Арбенина рассказала, как ей удалось побороть наркозависимость.