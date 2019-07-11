Суд признал Хулио Иглесиаса отцом 43-летнего испанца

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Хавьер Санчес добивался признания отцовства порядка 30 лет.

Фото : www.globallookpress.com

Хулио Иглесиас признан отцом 43-летнего испанца по имени Хавьер Санчес по решению суда. Такой вердикт озвучил суд первой инстанции Валенсии.

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Известно, что истец добивался этого решения несколько десятилетий. Мать Санчеса была танцовщицей, с которой, по заверению мужчины, у Иглесиаса был роман в тот период, когда певец был в браке с журналисткой Исабель Прейслер.

ДНК-тест для определения отцовства был сделан в 2017 году, однако Хулио отказывался признавать результаты генетического исследования — в этой связи оценку достоверности теста проводил суд. По результатам изучения материалов суд вынес вердикт: Санчес «является биологическим сыном певца Хулио Иглесиаса».

75-летний Хулио Иглесиас в настоящее время является самым коммерчески успешным испаноязычным исполнителем — он продал более 300 миллионов копий своих пластинок. Сейчас артист женат на бывшей модели Миранде Рейнсбургер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что наиболее известный сын Хулио — Энрике Иглесиас — покорил социальные сети трогательным видео со своими детьми.

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