Звезда киноцикла «Властелин колец» Элайджа Вуд вскоре впервые станет отцом. Об этом стало известно, после того как актер вместе со своей возлюбленной отправился на прогулку.

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Вуд и кинопродюсер Метте-Мари Конгсвед вместе уже третий год. Пара редко попадает в поле зрения папарацци, поэтому влюбленным удавалось скрывать беременность Метте-Мари достаточно долгое время. Но на снимках, которые недавно удалось сделать фотографам, отчетливо виден округлившийся живот женщины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝐂𝐄𝐋𝐄𝐁𝐑𝐈𝐓𝐈𝐄𝐒 𝐄𝐕𝐄𝐑𝐘𝐃𝐀𝐘 (@celebs_in_touch) 9 Июл 2019 в 8:11 PDT

Очевидно, что Конгсвед находится на поздних сроках беременности — горчичного цвета платье-сорочка, в котором возлюбленная Вуда вышла на променад, уже не в силах скрыть изменений в ее фигуре.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что о своей беременности сообщила сестра Влада Топалова.