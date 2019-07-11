Элайджа Вуд готовится впервые стать отцом? — фото

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Исполнитель роли Фродо из «Властелина колец» попал в объектив фотокамер, когда прогуливался с беременной пассией.

Фото : www.globallookpress.com/Chris Joseph

Звезда киноцикла «Властелин колец» Элайджа Вуд вскоре впервые станет отцом. Об этом стало известно, после того как актер вместе со своей возлюбленной отправился на прогулку.

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Вуд и кинопродюсер Метте-Мари Конгсвед вместе уже третий год. Пара редко попадает в поле зрения папарацци, поэтому влюбленным удавалось скрывать беременность Метте-Мари достаточно долгое время. Но на снимках, которые недавно удалось сделать фотографам, отчетливо виден округлившийся живот женщины.

 
 
 
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Очевидно, что Конгсвед находится на поздних сроках беременности — горчичного цвета платье-сорочка, в котором возлюбленная Вуда вышла на променад, уже не в силах скрыть изменений в ее фигуре.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что о своей беременности сообщила сестра Влада Топалова.

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