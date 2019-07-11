Российская военная техника примет участие в военных учениях Венесуэлы

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Соответствующее заявление сделал замглавы МИД России Сергей Рябков.

Фото : ТАСС/Алеев Егор

Российская военная техника примет участие в военных учениях Венесуэлы, которые пройдут в стране 24 июля. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«В Венесуэле сейчас практически нет российского техперсонала, но не исключаем, что при необходимости будут отправлены новые специалисты», — отметил замглавы внешнеполитического ведомства.

Военные учения в Венесуэле пройдут 24 июля. По словам президента республики, в ходе мероприятий будет проведена проверка планов по национальной обороне, защите морей, рек и границ. Учения приурочены к годовщине создания боливарианского флота.

Как сообщают РИА Новости, Москва не видит скрытых сигналов в планируемых военных мероприятиях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Венесуэла намерена модернизировать системы воздушной и ракетной обороны.

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