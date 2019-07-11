Влад Топалов опубликовал в Instagram видео, на котором продемонстрировал стройные ноги новоиспеченной супруги — Регины Тодоренко. Сейчас молодая чета отдыхает на жарком Кипре в отеле luxurу-класса вместе с семимесячным малышом Майклом.

На кадрах известная ведущая лежит под покрывальцем в детской кроватке вместе с сыном. Очевидно, мама пытается усыпить ребенка. Но тут появляется папа — Топалов — и все портит. Он поднимает краешек покрывала и демонстрирует длинные загорелые ноги жены.

«Выражение „знай свое место“ моя жена, поняла чересчур буквально. Вот она — дрессировка!» — шутит на камеру певец.

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Влад Топалов утверждает, что может дать урок мужчинам, как сделать своих супруг более покорными.

«Если хотите, расскажу, как это делается», — уверяет звезда.

Ситуация выглядит комичной, потому что сам Топалов при этом ходит по дому на цыпочках, разговаривает шепотом и боится потревожить сон младенца.

Влад Топалов и Регина Тодоренко недавно сыграли свадьбу в итальянском Сорренто. Официально пара начала супружескую жизнь еще осенью 2018 года, однако до июля 2019-го отметить это событие не удавалось из-за беременности телеведущей и рождения первенца.

Ранее, 5-tv.ru сообщал, что Топалов и Тодоренко похвастались романтическим вечером в Сорренто.