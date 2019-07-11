Федеральная судья выпала из окна пятнадцатого этажа в центре Волгограда

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Погибшей было 48 лет, у нее остался ребенок.

Фото : www.globallookpress.com

На улице Пархоменко в Центральном районе Волгограда под окнами многоэтажки было обнаружено тело женщины. Погибшей оказалась 48-летняя федеральная судья Волжского городского суда Волгоградской области Татьяна Секерина.

Согласно предварительной информации, женщина выпала из окна своей квартиры, расположенной на 15-м этаже. Дверь при этом была закрыта изнутри.

Как сообщают местные СМИ, это был несчастный случай, женщина вешала белье и не удержалась. Точную причину гибели судьи установят специалисты.

Татьяна Секерина работала в суде больше двадцати лет, она занималась рассмотрением уголовных дел. По некоторым данным, у нее остался муж и девятилетний ребенок. Секерину за глаза называли японкой за характерный макияж и стиль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двухлетний малыш упал с шестого этажа на глазах у мамы и бабушки в Петербурге.

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