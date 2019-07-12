Три человека погибли в пожаре в Астраханской области

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Трагедия произошла в частном доме в селе Тамбовка в ночь на 12 июля.

Фото : mchs.gov.ru

Следователи проводят проверку по факту гибели трех мужчин в частном доме в селе Тамбовка Астраханской области. Как сообщает пресс-служба областного управления СК РФ, в ночь на 12 июля там начался пожар. Приехавшие на место пожарные обнаружили в одном из помещений тела двух братьев 1973 и 1975 годов рождения, а также мужчины 1951 года рождения. Еще один брат погибших отправлен в больницу.

Следователи полагают, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Есть данные, что вечером компания распивала спиртное. Решение о возбуждении дела будет принято по окончании проверки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о страшном пожаре в частном доме в селе Целинное под Новосибирском, в котором погибли трое детей.

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