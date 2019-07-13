Всплеск адреналина: Агата Муцениеце приняла участие в забеге с быками в Испании

, 1:17 Видео 28

Актриса рада, что осталась жива после опасной забавы.

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Фото, видео : Instagram @agataagata

Звезда сериала «Закрытая школа» Агата Муцениеце поучаствовала в массовом забеге с быками в Испании, где любят эту опасную забаву, сообщает Teleprogramma.pro.

Об этом актриса рассказала в сторис на странице в Instagram. Агата поделилась эмоциями перед началом мероприятия. Она сказала, что ей очень страшно. На видео было видно, как сильно она переживает.

После этого супруга актера Павла Прилучного выложила сторис уже после забега и поделилась впечатлениями.

«Ребята, я сделала это, я жива! Со мной ничего не случилось, кроме адового всплеска адреналина и страха. У меня до сих пор трясутся руки», — сказала Муцениеце.

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Стоит отметить, что в опубликованных актрисой сторис видно, что быки ранили мужчину. Медики оказали ему на месте помощь.

Также Агата Муцениеце недавно поделилась, что подцепила в лесу клеща. К счастью, он не успел девушке впиться в кожу. Актриса посоветовала проверяться после походов в лес.

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