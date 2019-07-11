«Вау!» Ким Кардашьян в ослепительно белом бикини порадовала фанатов

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян на своей странице в Instagram опубликовала очередной откровенный снимок. На нем 38-летняя модель предстала в ослепительно белом купальнике.

Пост Кардашьян на самом деле был про новые солнечные очки, но поклонники обратили внимание не столько на аксессуар, сколько на фигуру американской звезды. За день фото собрало больше двух миллионов лайков.

Instagram @kimkardashian