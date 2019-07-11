«Вау!» Ким Кардашьян в ослепительно белом бикини порадовала фанатов

, 17:34 Фото 2 878

Американская звезда выложила в сеть очередной откровенный снимок.

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Фото, видео : Instagram @kimkardashian

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян на своей странице в Instagram опубликовала очередной откровенный снимок. На нем 38-летняя модель предстала в ослепительно белом купальнике.

Пост Кардашьян на самом деле был про новые солнечные очки, но поклонники обратили внимание не столько на аксессуар, сколько на фигуру американской звезды. За день фото собрало больше двух миллионов лайков.

Instagram @kimkardashian

Фанаты не устают восторгаться формами Ким Кардашьян и оставляют ей комплименты на странице:

«Ты самая красивая женщина, которую я когда-либо видел»;

«Вау! Я живу для этих фотографий»;

«Красивая, у тебя красивое лицо, грудь и тело в отличной форме, с круглыми ягодицами», — написали поклонники

Однако нашлись и те, кто раскритиковал Кардашьян:

«В последнее время ты выглядишь совсем иначе»;

«Вы замужняя леди, почему вы показываете свое тело всему миру?», — написали подписчики.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «русская Кардашьян» продемонстрировала пышные формы в мини-шортах.

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