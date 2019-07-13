Баширов в юбке целуется с русалкой, Гудков отрывается: О чем новый клип Cream Soda

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Российская группа выпустила клип на песню «Никаких больше вечеринок» из нового альбома «Комета».

Фото : Instagram @gudokgudok

Российская группа Cream Soda представила новый клип на песню «Никаких больше вечеринок» из нового альбома «Комета». Ролик опубликован на YouTube-канале Чикенн Карри».

По сюжету видео четыре рыбака, роли которых исполнили Никита Кукушкин, Александр Гудков, Павел Ващилинн и Игорь Гайдаров в тайне от жен, вместо ловли рыбы, устроили в сарае жаркие пляски. Громкие песни, горячие танцы, яркие рубашки, пирсинг, серьги — мужчины отрывались так, как точно не могли себе позволить при своих супругах.

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Только вот когда веселье закончилось, актеры, пообещавшие женам привезти мешки рыбы, пошли на крайние меры: они решили принести жертву русалке. Чтобы задобрить красавицу, мужчины поймали актера Александра Баширова, разгуливавшего по лесу в шотландском килте, и отдали его нимфе. Она была довольна добычей и в ответ наградила героев несметным количеством рыбы, которое они привезли своим семьям.

Расследовать дело по пропаже несчастного Баширова пришлось никому иному, как экстрасенсу. 

«История-то понятная», — резюмирует Гудков в конце.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дима Билан показал новый клип «Про белые розы», пропитанный духом восьмидесятых. 

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