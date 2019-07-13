В России утвердили календарь праздников на 2020 год

, 16:11 155

Два выходных дня с новогодних каникул перенесли на май.

Фото : ТАСС/Martin BÃ¤uml Fotodesign

Правительство России опубликовало новый календарь праздничных и рабочих дней на следующий, 2020 год. Также ведомство утвердило перенос выходных дней. Об этом сообщает РИА Новости.

На официальной странице «ВКонтакте» власти разместили сообщение — 4 и 5 января (суббота и воскресенье), которые приходятся на новогодние праздники, будут перенесены на 4-е и 5 мая.

Согласно данным, опубликованным правительством РФ, в Новый год россияне будут отдыхать с 1 по 8 января. День защитника Отечества будет праздноваться с 22 по 24 февраля. В Международный женский день также предстоит отдохнуть два дня — с 7 по 9 марта. Майские каникулы традиционно разделены на два этапа: с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что Роструд перечислил причины для отказа работнику в отпуске.

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