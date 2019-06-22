Светлана Ходченкова выложила в Instagram необычную фотосессию — актриса позирует у кирпичной стены в открытом платье, снимки выполнены в черно-белой гамме, пишет портал Дни.ру.
«Из Барселоны с любовью», — гласит один из хэштегов под фото.
Поклонники остались в восторге от фотосессии Ходченковой, хотя нашлись и те, кто забеспокоился насчет излишней худобы актрисы.
«Светлана вы, как всегда, прекрасны, в любом ракурсе. Рад за вас»
«С какой стороны не посмотри, она прекрасна!»
«Куртизанка на улицах Москвы 1930-x годов. Хмм…а может Маргарита Булгакова?»
«Как прекрасна естественная ваша красота»
«В Барселоне сегодня будет жарко»
«Деточка, что ж ты такая худенькая…красавица…как в фильме «Благословите женщину“», — написали пользователи в комментариях.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ходченкова поделилась «постельным» видео с режиссером.