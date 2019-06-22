Светлана Ходченкова выложила в Instagram необычную фотосессию — актриса позирует у кирпичной стены в открытом платье, снимки выполнены в черно-белой гамме, пишет портал Дни.ру.

«Из Барселоны с любовью», — гласит один из хэштегов под фото.

Instagram @svetlana_khodchenkova

Поклонники остались в восторге от фотосессии Ходченковой, хотя нашлись и те, кто забеспокоился насчет излишней худобы актрисы.

«Светлана вы, как всегда, прекрасны, в любом ракурсе. Рад за вас»

«С какой стороны не посмотри, она прекрасна!»

«Куртизанка на улицах Москвы 1930-x годов. Хмм…а может Маргарита Булгакова?»

«Как прекрасна естественная ваша красота»

«В Барселоне сегодня будет жарко»

«Деточка, что ж ты такая худенькая…красавица…как в фильме «Благословите женщину“», — написали пользователи в комментариях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ходченкова поделилась «постельным» видео с режиссером.