«Огонь, пожар!»: Рита Дакота снялась для обложки мужского журнала

Певица Рита Дакота снялась для обложки мужского журнала. Бэкстейджем со съемки она поделилась на своей странице в Instagram. Артистка призналась, что согласилась на съемку только на своих условиях. Рита сама выбрала одежду для фотосессии и пригласила друга-фотографа.

Дакота осталась в восторге как от процесса, так и от результата. В итоге получился сексуальный рок-репортаж без грамма пошлости. Творческая свобода вдохновила артистку.