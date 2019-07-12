«Огонь, пожар!»: Рита Дакота снялась для обложки мужского журнала

, 23:02 Видео 551

Певица продемонстрировала идеальную фигуру после липосакции.

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Фото, видео : instagram @ritadakota

Певица Рита Дакота снялась для обложки мужского журнала. Бэкстейджем со съемки она поделилась на своей странице в Instagram. Артистка призналась, что согласилась на съемку только на своих условиях. Рита сама выбрала одежду для фотосессии и пригласила друга-фотографа.

Дакота осталась в восторге как от процесса, так и от результата. В итоге получился сексуальный рок-репортаж без грамма пошлости. Творческая свобода вдохновила артистку.

Instagram@ritadakota

На фото Рита Дакота демонстрирует безупречную фигуру. Особо привлекает внимание идеальный пресс девушки. Ранее певица рассказывала в своем микроблоге, что после родов сделала липосакцию, так как не смогла прийти в форму без хирургического вмешательства.

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Поклонники оценили горячие фото певицы и оставили ей множество комплиментов:

«Красиво и смело. Молодчина!»

«Какая вы красивая, смелая, женственная и сексуальная одновременно. Вы крутая! Вы молодец!»

«Огонь! Это реально искусство! Ни грамма пошлости при почти полной откровенности», — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Григория Лепса сразила поклонников идеальной фигурой в бикини.

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«Огонь, пожар!»: Рита Дакота снялась для обложки мужского журнала

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