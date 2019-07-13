Боевики в Сирии подорвали самодельную бомбу на пути патруля ВС РФ

Боевики в Сирии подорвали самодельную бомбу на пути следование патруля военной полиции российских вооруженных сил. Об этом на брифинге рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Алексей Бакин.

«Тринадцатого июля 2019 года на пути следования патруля военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации в провинции Даръа Сирийской Арабской Республики совершен дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства, установленного на дорожном участке Хараба–Маараба», — цитирует Бакина РИА Новости.

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Известно, что пострадавших среди российских военных нет. Также не повреждена военная техника. По данным ведомства, данный взрыв был произведен представителями одной из террористических группировок, которая действует на юге САР. Военные полагают, что данный теракт направлен на дестабилизацию и обострение обстановки в данном районе.

После произошедшего командованием ВС РФ в Сирии принято решение о введении дополнительных мер безопасности военных, расквартированных в зоне военных действий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские воеенные в очередной раз отбили атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим в пятницу, 12 июля.