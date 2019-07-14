Стали известны гонорары грузинских артистов в России

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По мнению организатора концертов Сергея Лаврова, артисты из Грузии в настоящий момент не востребованы в РФ.

Фото : РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Организатор концертов Сергей Лавров в интервью URA.RU рассказал о гонорарах грузинских артистов в России. По его словам, звезде легендарного фильма Георгия Данелия «Мимино» Вахтангу Кикабидзе предлагали 50 тысяч евро за выступление на территории РФ.

«Кикабидзе предлагали 50 тысяч евро за выступление в России. Он отказался по политическим соображениям», — сказал Сергей Лавров.

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Менеджер отметил, что не особо доверяет слухам о том, что грузинский артист работает на корпоративах в нашей стране тайно.

«Нет никаких видеозаписей, подтверждающих такую информацию», — добавил Сергей Лавров.

По мнению организатора концертов, представители шоу-бизнеса из Грузии в настоящий момент не востребованы в России и в былые временами особым спросом также не пользовались.

Сергей Лавров подчеркнул, что такие известные исполнители, как Тамара Гвердцители, Диана Гурцкая и Сосо Павлиашвили не окупают свои концерты. Последний, кстати, по праву завоевал славу «свадебного тамады». Гонорар Павлиашвили составляет от восьми до десяти тысяч евро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, у кого из российских звезд самые большие гонорары.

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