Вин Дизель показал команду нового «Форсажа» — видео, фото

, 11:31 Видео 1 607

Американский актер выложил в сеть совместное видео и фото с коллегами по фильму, сделанные во время празднования дня рожденья Мишель Родригес.

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Фото, видео : Instagram @vindiesel

Американский актер, кинорежиссер и продюсер Вин Дизель показал команду нового «Форсажа 9». 51-летний звезда культового боевика выложил в сеть совместное видео и фото с коллегами по фильму, сделанные во время празднования дня рожденья Мишель Родригес.

Twitter @FastFurious

На кадрах можно заметить самого Вина Дизеля, Тайриза Гибсона, Натали Эммануэль, Джордану Брюстер, Мишель Родригес, Лудакриса и Джона Сина.

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Стоит отметить, что видеоролик, на котором имениннице съемочная команда вручает праздничный торт, набрал в аккаунте Вина Дизеля в Instagram почти 10 миллионов просмотров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что героиня Шарлиз Терон может получить свой спин-офф «Форсажа».

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