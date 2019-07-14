Умерла актриса из «Стартрека» Стефани Низник

, 11:57 114

Звезда телесериалов скончалась на 53-м году жизни.

Фото : netpress.com.mk

В США скончалась актриса Стефани Низник. Как сообщает интернет-издания Variety, это случилось еще 23 июня, однако известно об этом стало только сейчас.

Актриса была бездетной и проживала в своем доме в Калифорнии только в обществе двух собак. По информации зарубежных СМИ, Стефани умерла внезапно от остановки сердца, актрисе было всего 52 года.

Звезда телесериалов была известным в США благотворителем. Российским телезрителям Стефани Низник запомнилась по ролям в лентах: «Остаться в живых», «Анатомия страсти», «Она написала убийство», «Стартрек», «Детектив Нэш Бриджес» и другим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о сенсационном заявлении Дональда Трампа, который на саммите в Белом Доме начал утверждать, что видел смерть Шварценеггера.

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