Умерла актриса из «Стартрека» Стефани Низник

В США скончалась актриса Стефани Низник. Как сообщает интернет-издания Variety, это случилось еще 23 июня, однако известно об этом стало только сейчас.

Актриса была бездетной и проживала в своем доме в Калифорнии только в обществе двух собак. По информации зарубежных СМИ, Стефани умерла внезапно от остановки сердца, актрисе было всего 52 года.

Звезда телесериалов была известным в США благотворителем. Российским телезрителям Стефани Низник запомнилась по ролям в лентах: «Остаться в живых», «Анатомия страсти», «Она написала убийство», «Стартрек», «Детектив Нэш Бриджес» и другим.

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