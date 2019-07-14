Фото: Дочь Толкалиной в белье поразмышляла о любви к «Властелину колец»

Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского — Мария Михалкова — призналась в любви к Джону Рональду Толкиену и его знаменитому роману-эпопее «Властелин колец». Артистка в Instagram разместила текст песни про персонажа по имени Нимродэль — эльфийки из рода Лесных эльфов.

При этом она сопроводила пост фото, на котором она лежит на галечном пляже в нижнем белье черного цвета и распахнутом пальто небесного оттенка.

Instagram @welcometomaria

На другом фото девушка в сумерках предстает в том же комплекте белья, но с белой полупрозрачной накидкой на плечах на фоне моря.

« Я обожаю баллады Толкиена », — подписала она фото.

Поклонники восхитились и ее снимками, и ее любовью к литературному произведению.

«Какая же вы тоненькая. Былинка», — написал один из них.

«Песня песней, а фигура — огонь», — считает другой.

А некоторые подписчики отметили, что Мария выбрала весьма грустную песню, на что девушка ответила, что иногда полезно и погрустить.

Ранее дочь Толкалиной и Кончаловского впервые выступила на сцене.