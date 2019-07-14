Фото: Дочь Толкалиной в белье поразмышляла о любви к «Властелину колец»

, 22:06 Фото 509

Девушка поделилась песней эльфийки Нимродэль.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @welcometomaria

Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского — Мария Михалкова — призналась в любви к Джону Рональду Толкиену и его знаменитому роману-эпопее «Властелин колец». Артистка в Instagram разместила текст песни про персонажа по имени Нимродэль — эльфийки из рода Лесных эльфов.

При этом она сопроводила пост фото, на котором она лежит на галечном пляже в нижнем белье черного цвета и распахнутом пальто небесного оттенка.

Instagram @welcometomaria

На другом фото девушка в сумерках предстает в том же комплекте белья, но с белой полупрозрачной накидкой на плечах на фоне моря.

«Я обожаю баллады Толкиена», — подписала она фото.

Поклонники восхитились и ее снимками, и ее любовью к литературному произведению.

«Какая же вы тоненькая. Былинка», — написал один из них.

«Песня песней, а фигура — огонь», — считает другой.

А некоторые подписчики отметили, что Мария выбрала весьма грустную песню, на что девушка ответила, что иногда полезно и погрустить.

Ранее дочь Толкалиной и Кончаловского впервые выступила на сцене.

Читайте также

+15° Днём +17°
Ночью +9°
63.02
0.03 71.01
-0.55
Гороскоп на 14 июля: Скорпионы, ваш выход!

Последние новости

23:08
Стала известна причина, из-за которой могло произойти смертельное ДТП в Башкирии
22:47
«Неравный брак» в «Доме-2»: Африкантова вышла замуж за Капаклы
22:33
«Кругом голые попы»: Фанаты пристыдили Татьяну Котову за страсть к обнажению
22:17
Бразильский форвард «Спартака» нарвался на критику за фото с березами
22:06
Фото: Дочь Толкалиной в белье поразмышляла о любви к «Властелину колец»
21:54
«Нимфа»: снимок Михалковой в мокром платье на пляже очаровал фанатов

Сейчас читают

Астрологи назвали 10 идеальных союзов по знаку зодиака
«Восхитительные коленки»: Пегова похвасталась фото с пляжа
«Младенец с картин Леонардо»: Наталья Штурм похвасталась маленьким внуком

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги